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Yaramazlara biraz batar!

ILO: ‘Corona’ nedeniyle 25 milyon kişi işini kaybedebilir

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) corona virüsü salgınının küresel bir ekonomik krizi tetikleyebileceğini ve hükümetlerin çalışanları krizin etkilerinden korumak için hızlı davranmaması halinde dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işinin kaybedebileceğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

ILO’nun açıklamasında şöyle dendi: “Ancak, eğer uluslararası eşgüdümlü tedbir alınabilirse daha önce 2008/9 küresel finansal krizinde olduğu gibi istihdam kayıpları önemli ölçüde azalır.”

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ILO, çalışanları işyerlerinde korumak, ekonomiyi canlandırmak, istihdamı ve çalışanların gelirini desteklemek için acil olarak geniş kapsamlı ve eşgüdümlü önlem çağrısında bulundu.

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Bu gidişatta tür olarak çok az zamanımız var. Bir yandan sınıflar arası uçurum 19. yüzyıldan daha da kötü bir noktaya gitmeye başladı. Bu başlı başına bir sorun. İklim krizi büyük nüfusları yerinden etmeye başladı ve herkes mülteci olacak. Var olan düzenin içinde var olan sistemi koruyarak bir şeyleri onarmak imkansız.

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