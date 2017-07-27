İllerin milletvekili sayıları yeniden belirlendi: Ankara artık üç bölge

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Başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliğiyle sayısı 600’e çıkarılan milletvekillerinin bölgeleri yeniden belirlendi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, Ankara’nın çıkaracağı milletvekili sayısı 32’den 36’ya yükseldi ve iki olan seçim çevresi üçe çıkarıldı.

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Ankara’nın seçim çevreleri şöyle:

Birinci Bölge: Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı ve S.Koçhisar,

İkinci Bölge: Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Pursaklar,

Üçüncü Bölge: Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan ve Yenimahalle olarak yeniden düzenlendi.

Karar kapsamında, 88 olan İstanbul’un milletvekili sayısı 97’ye, İzmir’in 26 olan milletvekili sayısı 28’e yükseltilirken, seçim çevresi sayıları aynı kaldı.

Kararla, Bursa’nın seçim çevresi de ikiye çıkarıldı ve milletvekili sayısı 18’den 20’ye yükseltildi.

Kararla ayrıca, illere göre çıkarılacak milletvekili sayısı Gaziantep, Antalya, Mersin, Kocaeli ve Şanlıurfa’da iki milletvekili artarken, bazı illerde de birer milletvekili fazlalaştı.