İlkokul üçüncü sınıf öğretmeni taciz iddiasıyla tutuklandı, haberlerine yayın yasağı getirildi

Bolu’da öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ilkokul üçüncü sınıf öğretmeni Hidayet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gerede Sulh Ceza Hakimliği tarafından konu ile ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.
Gerede’de bulunan bir ilkokulda üçüncü sınıfın öğretmenliğini yapan Hidayet A., iddiaya göre bazı kız ve erkek öğrencilerine cinsel tacizde bulundu. Öğrencilerden ikisi, durumu ailelerine anlattı. Bunun üzerine aileler, Gerede Cumhuriyet Savcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu.
Yapılan soruşturma sonucu Hidayet A., pazartesi günü okulda derste olduğu sırada polis ekiplerince gözaltına alındı. Hidayet A., salı günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tutuklamadan sonra getirilen yayın yasağının gerekçeleri şöyle açıklandı: “Toplumun ahlakının, kamu düzeni, kamu güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının soruşturmanın gizliliği tehlikeye düşürülmemesi amacıyla soruşturma dosyasına ilişkin olarak, soruşturma tamamlanıncaya kadar olay olaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir.”