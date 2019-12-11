İlkokul öğrencisi Mert’in öldüğü okulun yöneticileri açığa alındı

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara’nın Keçiören ilçesinde birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın okuldaki ölümüyle ilgili okul yöneticilerinin açığa alındığı bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Öğrencinin nefes borusuna kaçan hazır gıda ambalajı parçası nedeniyle öldüğünden şüpheleniliyor.

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Bakanlığın açıklamasında, maarif müfettişlerince ölümün soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bakanlık Maarif Müfettişleri tarafından yapılan ilk incelemede, söz konusu kantin işletmesinin, ilgili mevzuat gereği okulda oluşturulan komisyon tarafından 15 Kasım 2019 tarihinde, Keçiören İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ise son olarak 29 Kasım 2019 tarihinde denetlendiği görülmüştür. Soruşturmanın salahiyeti açısından, sorumluluğu olabileceği düşünülen ilgili okul yöneticileri görevden uzaklaştırılmış olup, iddialara konu olan okul kantini işletmesinin sözleşmesi feshedilmiştir. Öğrencimizin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan ve eğitim camiamızı derinden üzen bu elim hadisede sorumluluğu bulunan kişiler hakkındaki soruşturma süreci hassasiyetle yürütülmektedir. Ayrıca, söz konusu olayla ilgili adli makamlarca başlatılan soruşturma devam etmektedir.”