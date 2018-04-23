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Yaramazlara biraz batar!

İlkokul öğrencilerinin 23 Nisan’daki kıyafetleri ‘uygunsuz’ bulundu!

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Mersin’de 23 Nisan’da gösteri yapan 3’üncü sınıf öğrencilerinin gösterisi, kıyafetleri gerekçe gösterilerek yarıda kesildi.

Akdeniz ilçesindeki Kazanlı İlkokulu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında öğrenciler dans gösterisi gerçekleştiriyordu.

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Ancak okul müdürü Zülfikar Tekin, önce kürsünün yanındaki görevlinin yanına gitti, ardından da müziği kestirdi. Dans eden öğrenciler ne olduğunu anlamadı.

Veliler, öğretmenlerin çocukları sahneden çıkardığını aktardı. Çocuklar ağlarken, kıyafetin bahane edildiğini belirten veliler duruma tepki gösterdi.

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‘Elbiseleri uygun değildi’

Cumhuriyet’ten Abidin Yağmur’a konuşan Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek ise gösterinin yarıda kesilmesi talebinin bazı muhtarlar ve vatandaşlardan geldiğini söyledi.

Şimşek şunları kaydetti: “Bir muhtarımız mikrofonu eline alıp tepki göstermek istedi. Ben engelledim. Okul müdürünün de durumdan haberi yokmuş. O yaşta çocuklara uygun elbiseler değildi. Eğitim ortamına uygun elbiseler değildi.”

‘Çocukta müstehcenlik gördüler’

Eğitim-Sen Şube Başkanı Sinan Muşlu da yaşananlara tepki gösterdi: “3’ncü sınıf öğrencilerinin elbisesini müstehcen görebilecek bir zihniyet o ilçede milli eğitim müdürlüğü yapıyor. 23 Nisan kutlamalarında öğretmenler, sergilenecek gösteriye uygun, çocuğun da heves duyacağı kıyafetler seçer. Hiçbir normal insanın aklına 3’ncü sınıf düzeyi için müstehcenlik fikri gelmez. Çok sarsıcı ve gerici bir müdahale ve maalesef çocuklarımız bu zihniyete teslim edilmiş durumda.”


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