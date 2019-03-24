İlkokul öğrencileri Marmaris’te doğa için yürüdü

Marmaris’te ilkokul öğrencileri ‘Türkiye çöl olmasın‘ sloganıyla sahilde doğa için yürüdü. TEMA Marmaris Eğitim Sorumlusu Nevin Öktem, çevreye saygının çocuk yaşlardan başlaması gerektiğini söyledi.



Fotoğraf: DHA

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Marmaris Şubesi’ne bağlı Yavru TEMA Grubu’nu oluşturan ilkokul öğrencisi çocuklar, velileriyle birlikte etkinlik düzenledi.

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Uzunyalı mevkisinde ellerinde ‘Ağacı ve doğayı sev‘, ‘Türkiye çöl olmasın‘, ‘Doğamıza sahip çıkalım‘ ve ‘Ağaçlar geleceğimiz‘ yazılı dövizlerle toplanan grup, ‘Türkiye çöl olmasın‘ ve ‘Toprağını ve doğanı koru‘ sloganıyla yürüdü.

Doğayla ilgili şarkılar söyleyen çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuduktan sonra velileri ile birlikte buradan ayrıldı.

TEMA Marmaris Eğitim Sorumlusu Nevin Öktem de şunları söyledi: “Her sene turizm sezonu başında ve sonunda bu yürüyüşleri gerçekleştiriyoruz. Yavru TEMA üyesi ilkokul öğrencisi çocuklarımızla beraber, ‘Türkiye çöl olmasın‘ adı altında farkındalık yürüyüşümüz oldu. İlkokul çağlarından çocuklarımıza doğayı, sevgi ve saygıyı öğretiyoruz. İlçemizdeki ilköğretim okullarından 39 sınıfta 100 çocuğumuzla çalışıyoruz. Çevreye saygının, çocuk yaşlardan başlaması gerektiğine inanıyoruz.”

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