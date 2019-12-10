İlkokul birinci sınıf öğrencisi fenalaşarak hayatını kaybetti

Ankara’da, altı yaşındaki ilkokul birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal okulda fenalaşarak hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencinin ölümüyle ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. Öğrencinin, nefes borusuna kaçan bir yiyecek veya hazır gıda ambalajı parçası nedeniyle öldüğünden şüpheleniliyor.

Fotoğraf: DHA

Keçiören’deki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu öğrencisi Mert Yağız Köksal, sabah saatlerinde teneffüste rahatsızlanarak yere yığıldı. Durumu fark eden görevliler müdahale etti. Okulun karşısındaki sağlık merkezine götürülen Mert Yağız Köksal, ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

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Cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Mert Yağız Köksal’ın ölüm nedeni otopside belirlenecek.

‘Sara nöbeti geçiriyor sandım’

Okul yöneticisi, hizmetlinin yere yığılan öğrenciyi kaldırmaya çalışırken gördüğünü, hemen yanlarına gittiğini anlatarak şöyle devam etti: “Ben çocuk düştü sandım, sordum. Hizmetli, ‘Hocam bu çocukta bir şey var, ayağa kaldıramıyorum’ dedi. Baktım ağzından köpükler geliyor, dudaklarının morardığını gördüm. ‘Birisi mi vurdu?’ diye sordum. ‘Yok, boğazını tutuyor’ dedi. Hemen sağlık ocağına götürdük, orada müdahale ettiler, ambulansla hastaneye giderken öldüğünü söylediler. Ben sara nöbeti geçirdiğini düşündüm, yutma yok.”

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencinin ailesi ve okul çalışanları ile öğrencilerine psikolojik destek amacıyla psikolog ve rehber öğretmenlerden oluşan bir ekip görevlendirdi.