İlk yedi ayda gıda denetimlerde 63 milyon lira ceza

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk yedi aydaki gıda denetimlerinde 63 milyon liradan fazla ceza kesildiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Bakanın yazılı açıklamasında, 2002’de 39 bin civarındaki gıda denetim sayısını 2019’da 1.2 milyona çıkardıklarını ifade etti.

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Açıklamaya göre bu yılın ilk yedi ayında gıda üretim yerinde 122 bin 989, gıda satış yerinde 311 bin 616, toplu tüketim yerinde de 270 bin 574 olmak üzere toplamda 705 bin denetim yapıldı.

Denetimde olumsuzluk tespit edilen işletmelere, toplam miktarı 63 milyon 111 bin 879 lira olan 7 bin 446 adet idari para cezası uygulandı. Ayrıca 87 işletme hakkında savcılığı suç duyurusunda bulunuldu.

Pakdemirli, gıdayla ilgili şikayetlerin değerlendirildiği ‘174 Alo Gıda Hattı’nın 2009’dan beri 2.4 milyondan fazla kez arandığını dile getirdi. Geçen mart ayından beri faaliyette olan WhatsApp hattına da 30 binden fazla ihbar ve başvuru yapıldı.