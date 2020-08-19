İlk yedi ayda 412 milyar lira vergi ödedik: Yarıya yakını İstanbul’dan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu yılın ilk yedi ayında devletin 412 milyar lira vergi topladığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İBB İstatistik Ofisi’nin bugün açıkladığı verilere göre aynı dönemde İstanbul’da toplanan vergi miktarı 188 milyar lira.

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Bu da İstanbul’un toplamdaki vergi payının yüzde 46 olduğunu ortaya koydu. Temmuz 2020’de toplanan vergiler, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28.5 arttı.

3 liranın 1’i ÖTV

İstanbul’da temmuz ayında özel tüketim vergisinin (ÖTV) genel bütçe gelirleri içindeki payı bir önceki aya göre azalarak yüzde 27.3, vergi gelirleri içindeki payı ise yüzde 28.7 oldu.

Türkiye genelinde temmuz ayında ÖTV’nin genel bütçe gelirleri içindeki payı yüzde 26’yken, vergi gelirleri içindeki payı yüzde 29 oldu.