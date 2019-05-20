İlk ve ortaokulda da sistem değişiyor: Sınıf geçmek zorlaşacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerin yanısıra ilk ve ortaokulda da sistemin değişeceğini dile getirirken “Kolay sınıf geçerek biz bu sistemi yürütemeyiz” dedi.

Fotoğraf: DHA

Liselerde ders sayısının azaltılması ve uzmanlaşmaya yol veren seçmeli derslerin artırılmasını düzenleyen yeni bir müfredata geçileceğini önceki gün açıklayan Selçuk, sistemin topyekün değiştirileceğini de söylüyordu.

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Hürriyet’ten Nuran Çakmakçı’ya konuşan Selçuk, ilk ve ortaokudaki sistem değişikliğinin ilk ipuçlarını verdi.

Yüzlerce öğrenci ve öğretmenle değişiklik üzerinde çalıştıklarını söyleyen banan şöyle devam etti: “Biz sınıf geçme yönetmeliğini de çalışacağız. Kolay sınıf geçerek biz bu sistemi yürütemeyiz. Onun da çalışılması lazım. Sistemi etkileyen tüm bileşenleri senkronize ve kendi doğasına uygun dönüştürürsek, acele etmeden bunu yaparsak daha başarılı olur.”

Kolay sınıf geçilen bir yapının verimli olmasının mümkün olmadığını dile getiren Selçuk “Çalışan ve çalışmayanı ayırt eden ve her öğrencinin motivasyonunu önemseyen bir yapıya ihtiyaç var. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.