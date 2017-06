İlk turnuva zaferini bir ‘Grand Slam’de kazandı: Fransa Açık’ta şampiyon Letonyalı Jelena Ostapenko

Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) finalinde Rumen Simona Halep’i 2-1 mağlup eden Letonyalı Jelena Ostapenko şampiyon oldu.

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) kariyerindeki ilk tekler şampiyonluğuna bir Grand Slam turnuvasında ulaşan 20 yaşındaki Ostapenko, 1968’de başlayan ‘açık dönem’de seri başı olmamasına rağmen Fransa Açık’ı kazanan ilk tenisçi unvanını elde etti.

Bir saat 59 dakika süren mücadelede turnuvanın üç numaralı seri başı Halep’i 4-6, 6-4 ve 6-3’lük setlerle 2-1 yenen Letonyalı raket ayrıca, 1997’de Iva Majoi’den bu yana turnuvayı kazanan en genç tenisçi oldu.

