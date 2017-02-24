‘İlk Türk filmim’: Ferzan Özpetek’in ‘İstanbul Kırmızısı’ İtalya’da basınla buluştu

Yönetmen Ferzan Özpetek’in “İlk Türk filmim” diye tanımladığı ‘İstanbul Kırmızısı’nın İtalya’daki basın gösterimi yapıldı.

Aynı isimli romandan yola çıkarak tamamını İstanbul’da çektiği 11’inci filmini iki ay önce hayatını kaybeden annesi Nesrin Subaş Özpetek’e adayan Ferzan Özpetek şunları söyledi: “İnsanların duygu durumları ve havası önemli, çünkü şehri şehir yapan insanlardır. Beni ilgilendiren de bu. İnsanların polisle çatışmasını filmime taşımak çok kolay olurdu. Siyasi bir söyleme girmek yerine, ben insanların duygu durumunu; karakterlerin huzursuzluğunu, şehirdeki belirsiz duygusunu anlatmayı tercih ettim.”

“Filmde Cumartesi Anneleri’ne yer vermesem olmazdı. Sonuçta bu filmde de bir yönetmen kayboluyor” diyen Özpetek, çok etkileyici bulduğu gökdelenlere kamera tutarak İstanbul’un başka bir yüzünü de gösterdiğini belirtti.

Özpetek, “Neden İstanbul Kırmızısı” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Tam hastalandığı dönemde annem, birdenbire bana kalkıp ‘Kırmızı bir eşofman al, kırmızı ruj al, kırmızı oje al’ diyordu. Nasıl bir kırmızı olduğunu sorduğumda ‘Hani İstanbul’un bir kırmızısı vardır, gökyüzü kıpkırmızı olur ya, öyle al’ diyordu. İstanbul’un içinde mavi de var kesinlikle ve rengi o, ama ben, annemin İstanbul’unun kırmızısını koydum.”

Türkiye’de 3 Mart’ta gösterime girecek filmin oyuncu kadrosunda Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Mehmet Günsur, Nejat İşler, Çiğdem Onar, Serra Yılmaz ve Zerrin Tekindor gibi isimler yer alıyor.

Film, 20 yıldır Londra’da yaşayan yazar Orhan Şahin’in, yönetmen Deniz Soysal’ın ilk kitabı üzerine çalışmak için birkaç günlüğüne İstanbul’a gelişi, yönetmenin aniden ortadan kayboluşu ve burada tanıştığı Neval’le birlikte aşkı buluşunu konu ediniyor.