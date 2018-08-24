İlk tüketici şikayeti mektubu: Sen beni ne sanıyorsun, paramı geri istiyorum

İngiltere’de British Museum’da sergilenen Sümerler döneminden kalma 3800 yıllık bir tabletin, tarihte bilinen ilk tüketici şikayeti mektubu olabileceği tahmin ediliyor. Tablette, bir bakır tüccarı, kendisine kötü kalite cevher gönderen başka bir tüccara sitem ediyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, uzmanlar, çivi yazısıyla yazılan uzun mektup için harcanan zamanın müşterinin mağduriyet ve öfkesininin derecesini yansıttığını söylüyor.

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11.6 santimetre boyundaki ve 2.6 santimetre kalınlığındaki tablet, Irak’ın güneyindeki antik Ur (Bugünkü adıyla Tel el Mukayyer) kentinde bulunmuştu.

Ulakla gönderilen mektupta, Nanni adlı tüccar toptancı Ea-Nasir’e sesleniyor.

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Akad dilinde yazılan tabletin Chicago Üniversitesi tarafından yapılan tercümesinde özetle şöyle diyor:

“Bana geldiğinde Gimil-sin’e iyi kalite külçeler vereceğini söylemiştin. Ama sözünü tutmadın. Ulağım Sit-Sin’i, kötü külçeler verip ‘Almak istiyorsan al, almayacaksan çek git’ deyip gönderdin.

Benim gibi birine nasıl bu kadar saygısız davranırsın?

Sen beni ne sanıyorsun? Daha önce sana bizim gibi beyefendi ulaklarla birkaç kez para gönderdim.

Ama sen onları eli boş halde, hem de düşman topraklarından geri yolladın. Ulağıma saygısızlık ettin.

Paramın tamamını geri istiyorum. Şunu bil ki bundan sonra senden kötü kalite bakır almayacağım.

Külçeleri kendi iş yerimde tek tek ben seçeceğim. Kötü malı reddetme hakkımı kullanacağım.”