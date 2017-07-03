İlk transfer: Galatasaray’ın kaptanı Sinan Güler Fenerbahçe Doğuş’ta

Doğuş Grubu’yla işbirliğine giden Fenerbahçe erkek basketbol takımı, Galatasaray’ın kaptanı Sinan Güler’i kadrosuna kattı.
Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Güler’le 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, 33 yaşındaki oyuncunun milli formalı fotoğrafı tercih edildi.
Galatasaray formasıyla 2015/16 sezonunda Eurocup şampiyonluğu yaşayan Güler, geçtiğimiz sezon Euroleague’de 10.5 sayı, 5.6 asist, 2.8 ribaund, 1.3 top çalma ve 10.9 verimlilik puanı, Basketbol Süper Ligi’nde ise 11.8 sayı, 4.7 asist, 4.0 ribaund, 1.6 top çalma ortalamaları yakaladı.