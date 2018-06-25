‘İlk tercih uzlaşma’ diyen Esad: Kuzeyde kontrolü güç kullanarak tekrar ele alacağız

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad isyancıların teslim olmayı reddetmesi halinde Suriye ordusunun ülkenin kuzeyinde kontrolü güç kullanarak tekrar eline alacağını söyledi.

Esad Rus televizyon kanalı NTV’ye verdiği söyleşide, “Seçtiğimiz iki yol var: İlki ve en önemlisi uzlaşma… İkinci yol ise teslim olmaz ve barış teklifini reddederlerse teröristlere saldırmak” dedi.

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Suriye lideri, Türkiye’nin desteklediği ve kendisine karşı olan muhalif grupların bulunduğu kuzey bölgesiyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: “Onlarla (isyancılarla) mücadele edeceğiz ve güç kullanarak kontrolü yeniden ele geçireceğiz. Şüphesiz bu en iyi seçeneğimiz olmasa da ülkenin kontrolünü ele almak için tek yol.”

Esad önceki açıklamalarında isyancıları ülkenin güneyinde de sıkıştıracağı sözünü vermişti.

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Suriye lideri ayrıca yedi yıllık savaş sonucunda yerle bir olan ülkeyi yeniden inşa etmek için Batı’dan yapılacak herhangi bir para yardımını kabul etmeyeceğini belirtti: “Ülkeyi yeniden inşa etmek için gereken güce sahibiz. Paramız olmazsa dostlarımızdan, yurt dışında yaşayan Suriyelilerden borç alırız.”