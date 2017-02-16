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Yaramazlara biraz batar!

İlk teması Igor Tudor’un menajeri kurmuş: 150 bin avroluk çıkış maddemiz var, öder misiniz?

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Igor Tudor’un transfer sürecinde ilk olarak Hırvat teknik direktörün menajerinin sarı-kırmızılı kulüple temasa geçtiğini, Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut’a ise telefonu kapalı olduğu için ulaşamadıklarını öne sürdü.

‘Tudor’un menajeri telefonunu istiyor’

Fotoğraf: Galatasaray.org

Tudor’un transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, 14 Şubat Salı günü yönetim kurulu toplantısı sırasında gelen bir telefonda kendisine “Tudor’un menajeri senin telefonunu istiyor, verebilir miyim?” diye sorulduğunu anlatan Ergün, şöyle devam etti: “Sonra Tudor’un menajeri Seriç, benle temasa geçti. Bana, ‘Bizim Karabükspor’dan çıkış maddemiz var’ dedi. Ben de mesajı aldım, yönetime ilettim. İdarecilerimiz, ‘Konuş’ dediler. Menajeri, ‘150 bin Euro’luk çıkış maddesini öder misiniz?’ diye sordu. Tudor’un kontratında madde var. ‘Bu parayı öderse gidebilir’ yazılmış’.”

‘Telefonu kapalıydı, mesaj atıp dönmesini istedi’

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut’u aradığını ancak telefonu kapalı olduğu için ulaşamadığını belirten Ergün, “Başkan Özbek kendisine ulaşamadı, telefonu kapalıydı. Kendisine mesaj atıp dönmesini istedi sayın başkan. Ben de Karabükspor menajerine not bıraktım. Fakat Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut geri dönmedi. Süreç budur” diye konuştu.

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