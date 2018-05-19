İlk talep: Hakkari’deki 123 köy ve mahalledeki sandıklar birleştirilsin

Hakkari Valiliği ve Hakkari İl Seçim Kurulu, kentteki 123 köy ve mahalledeki sandıkların 31-32 yerde birleştirilmesini istedi.
Meclis’ten AKP-MHP ortaklığıyla geçen yasaya göre 24 Haziran’daki erken seçimde mühürsüz oylar kabul edilebilecek, sandıklar seyyar olabilecek, yüzde 10’u geçemeyen parti dahil olduğu ittifak barajı geçerse Meclis’e girebilecek.
1 Haziran’da siyasi partilerin sandık kurullarına üye bildirme işlemi sona erecek. Seçimde, ilk kez tüm sandık kurulu başkanları kamu görevlilerinden oluşacak.
Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre, yeni sandık birleştirme düzenlemesi hükümleri çerçevesinde ‘güvenlik’ gerekçesiyle ilk talep Hakkâri Valiliği ve Hakkâri İl Seçim Kurulu’ndan geldi.
Başvurularda, Hakkari’deki 123 köy ve mahalledeki sandıkların 31-32 yerde birleştirilmesi istendi. YSK örnek karar niteliğindeki başvuruyu görüşüp karara bağlayacak.