İlk talep: Hakkari’deki 123 köy ve mahalledeki sandıklar birleştirilsin

İstanbul Sultangazi’de bulunan Mehmetçik İlköğretim Okulu’nun velileri, okul bahçesinde kurulan şişme lunapark için öğrencilerden para toplandığı iddiasıyla okul yönetimini protesto etti. Protesto sonrası bir veli ve üç öğretmen gözaltına alındı.