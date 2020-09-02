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İlk sekiz ayda 403 bin araç satıldı: En çok hangi markalar tercih edildi?

Bu yılın ilk sekiz ayında 403 bin otomobil ve hafif ticari araç satıldı.

Fotoğraf: Reuters

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) ağustos raporuna göre, geçen yılın aynı dönemine göre toplam araç satışı yüzde 68.4 arttı. Geçen yılın sekiz ayında 239 bin 317 satış yapılmıştı.

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Otomobil ve hafif ticari araçların son 10 yıllık satış rakamları

Bu yıl otomobil satışları, 2019’un ilk sekiz ayına göre yüzde 64.2 artarak 317 bin 394, hafif ticari araç satışları da yüzde 86.1’lik artışla 85 bin 608 oldu.

Ağustos bazında ise geçen yılın aynı ayına göre otomobilde yüzde 106’lık artışla 44 bin 372’lik artış görüldü. Hafif ticari araç satışı ise yüzde 265 atarak 17 bin 161 oldu.

Benzinli otomobil satışları, 163 bin 554 adetle yüzde 51.5 paya sahip. Dizel otomobil satışları 130 bin 756’yla yüzde 41.2, otogazlı otomobil satışları 13 bin 613’le yüzde 4.3 pay aldı. Ayrıca, 223 elektrikli ve 9 bin 248 hibrit otomobil satıldı.

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İlk sekiz ayda en çok satan marka 69 bin 976 araçla Fiat olurken, bu markayı 53 bin 273 satışla Renault izledi. Üçünü sırada 44 bin 662’yle Ford yer aldı.

MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
ALFA ROMEO67067
ASTON MARTIN13013
AUDI12.027012.027
BENTLEY909
BMW7.21607.216
CITROEN11.5842.39513.979
DACIA14.9902.00016.990
DS3700370
FERRARI15015
FIAT45.76624.21069.976
FORD12.95831.70444.662
HONDA11.709011.709
HYUNDAI14.78144315.224
INFINITI000
ISUZU0360360
IVECO0868868
JAGUAR1210121
JEEP2.52002.520
KARSAN0321321
KIA6.8838387.721
LAMBORGHINI13013
LAND ROVER1.11101.111
LEXUS93093
MASERATI22022
MAZDA97097
MERCEDES-BENZ8.5603.12811.688
MINI6930693
MITSUBISHI8453.4124.257
NISSAN5.2543455.599
OPEL16.8111.40018.211
PEUGEOT19.5143.04022.554
PORSCHE1740174
RENAULT51.7481.52553.273
SEAT7.46507.465
SKODA12.087012.087
SMART47047
SSANGYONG274220494
SUBARU4910491
SUZUKI1.61901.619
TOYOTA17.52349918.022
VOLKSWAGEN27.9338.90036.833
VOLVO3.99103.991
TOPLAM317.39485.608403.002
Tablo: AA

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