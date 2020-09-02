İlk sekiz ayda 403 bin araç satıldı: En çok hangi markalar tercih edildi?

Bu yılın ilk sekiz ayında 403 bin otomobil ve hafif ticari araç satıldı.

Fotoğraf: Reuters

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) ağustos raporuna göre, geçen yılın aynı dönemine göre toplam araç satışı yüzde 68.4 arttı. Geçen yılın sekiz ayında 239 bin 317 satış yapılmıştı.

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Otomobil ve hafif ticari araçların son 10 yıllık satış rakamları

Bu yıl otomobil satışları, 2019’un ilk sekiz ayına göre yüzde 64.2 artarak 317 bin 394, hafif ticari araç satışları da yüzde 86.1’lik artışla 85 bin 608 oldu.

Ağustos bazında ise geçen yılın aynı ayına göre otomobilde yüzde 106’lık artışla 44 bin 372’lik artış görüldü. Hafif ticari araç satışı ise yüzde 265 atarak 17 bin 161 oldu.

Benzinli otomobil satışları, 163 bin 554 adetle yüzde 51.5 paya sahip. Dizel otomobil satışları 130 bin 756’yla yüzde 41.2, otogazlı otomobil satışları 13 bin 613’le yüzde 4.3 pay aldı. Ayrıca, 223 elektrikli ve 9 bin 248 hibrit otomobil satıldı.

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İlk sekiz ayda en çok satan marka 69 bin 976 araçla Fiat olurken, bu markayı 53 bin 273 satışla Renault izledi. Üçünü sırada 44 bin 662’yle Ford yer aldı.