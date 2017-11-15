‘İlk sanal gasp operasyonu’nda 11 milyon liralık Bitcoin çalan çete yakalandı

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Türkiye’nin ‘ilk sanal gasp’ operasyonu, bir işadamının 11 milyon liralık 450 Bitcoin’inin çalan beş kişilik çeteye yapıldı.

Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre çete üyeleri, İstanbul’da bir işadamı araçlarıyla takip etti.

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Kendilerine polis süsü veren beş kişi, işadamını zorla bir araca bindirdi, ardından internetteki hesap şifrelerini silah tehdidiyle aldı.

Çetenin işadamının hesabından 450 Bitcon’i kendi hesaplarına geçirdikleri öğrenildi.

Siber suçlarla mücadele şube polisinin operasyonuyla beş kişi Esenyurt, Bağcılar ve Küçükçekmece’de yakalandı.

Polis peşindeyken düğün derdinde!

Çete üyelerinden birinin gasp suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, bir diğerinin de gasptan hapisteyken firar ettiği öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerinden birini gasp parasıyla nişanlısına evlilik teklif ettiği de ortaya çıktı.

Bitcoin gaspçılarının Esenler’de de üç ayrı kişiden Bitcoin üretmek için kullanılan Myning cihazlarını gasp ettikleri öğrenildi.

‘Sanal para’ Bitcoin

‘Kripto para’ veya ‘dijital altın’ olarak da tanımlanan Bitcoin’i kimileri geleceğin para birimi olarak görse de kimileri herhangi bir merkez bankası tarafından basılmamasını güvenilmemesi için bir gerekçe olarak gösteriyor.

Bir devlet ya da resmi bir kurum tarafından düzenlenmeyen sanal para Bitcoin’i ‘madenci’ adı verilen yazılımcılar dijital dünyada üretiyor.