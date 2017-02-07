İlk resmi temas: Erdoğan ve Trump telefonda görüşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın bu gece telefonda görüşeceği açıklandı. Böylelikle, iki liderin Trump göreve başladıktan sonraki ilk teması gerçekleşecek.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ve Erdoğan’la arka arkaya görüşmeler yapacağı belirtildi.

Resmi olmayan ilk görüşme seçim sonrası yapılmıştı

Trump’ın seçilmesinden sonra iki liderin telefon görüşmesinin detaylarını Diken’den Amberin Zaman’a aktaran ABD’li resmi kaynaklar, konuşmanın ‘inanılmaz iyi’ ve ‘hayli renkli’ geçtiğini söylemişti. Kaynaklara göre Trump, “İyi akşamlar, size gerçekten çok büyük hürmet duyuyorum. Ülkeniz için çok iyi şeyler yaptınız” diye söze başlayıp “Kızım Ivanka yanımda, hat bağlantısını o kurdu. Sizin çok büyük hayranınız ve destekçiniz” diye devam etmiş.

Erdoğan’ın IŞİD, Fethullah Gülen, PYD ve Musul’la ilgili Türkiye’nin derin kaygılarını paylaştığını belirten kaynaklar, Trump’ın “Durumunuzu anlıyorum, sıkıntılarınızı anlıyorum. Bu konularda bir çözüm getirmemiz, birlikte çalışmamız gerekiyor” dediği, Erdoğan’ın ise Türkiye’nin IŞİD’e karşı verdiği mücadelede kat ettiği mesafe hakkında bilgi verdiği aktarılmıştı.

Erdoğan ‘hayra yormuştu’

Erdoğan, ABD seçimlerinden sonra yaptığı ilk açıklamada, “Ben, şahsım ve milletim adına Amerikan halkının bu tercihini hayra yormak ve başarılarla dolu bir gelecek temenni ediyorum” demiş, seçimden sonra ABD’de başlayan protestoları ‘hazımsızlık’ olarak değerlendirmişti.