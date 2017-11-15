İlk müftü nikahı Diyarbakır’da kıyıldı, çifte beş çocuk tavsiyesi geldi

‘Kanun neyse o’

İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, daha önce dini nikah kıydığını belirterek, ilk kez resmi nikah kıymanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Durmuş şunları kaydetti: “İlk kez resmi bir nikah kıydık. Bu akşam, daha önce nikahları kıyılmış 30 çiftimizin resmi nikahını kıydık. Eskiden gece yarısında gelip bizi evden alırlardı ‘Gelin nikahımızı kılın’ diye. Gidip kılıyorduk ama dini nikahı kıyabiliyorduk. Herkesin küçük yaştaki çocukların evlilikleri artar diye endişesi vardı. Biz de evlendirme memurları gibi artık yasaların bize verdiği yasa ölçüsünde nikah kıyacağız. Yani yasada belirtilen yaş neyse biz de o yaştan daha küçük çocukların nikahını asla kıyamayız. Yasadışı bir nikahı kılmamız mümkün değil. Diyanet’in bize verdiği yetkiler ölçüsünde resmi olarak nikahları kıyacağız.”