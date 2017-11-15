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İlk müftü nikahı Diyarbakır’da kıyıldı, çifte beş çocuk tavsiyesi geldi

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Müftülüklere nikah yetkisi verilmesinin ardından ilk müftü nikahı Diyarbakır’da kıyıldı.

Fotoğraflar: DHA

Yasalaşan düzenleme şöyle: “Bakanlık il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebilir.”

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Tasarıya göre il ve ilçe müftüleri de evlendirme memurları arasına eklenecek. Tasarı imamlara da nikah kıyma yetkisi verilebilecek şekilde genişletilmişti. 

Beş çocuk tavsiyesi

Müftüye diğer nikah memuru yardımcı oldu

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından ilk resmi nikah haberi Diyarbakır’dan geldi.

Bismil Belediyesi, bugun ilçedeki bir nikah salonunda toplu nikah töreni düzenledi. Törene 30 çift ile ailelerinden oluşan 500 davetli katıldı.

Törende, Türkiye’nin ilk resmi müftü nihahını da ilçe müftüsü Ahmet Durmuş kıldı.

Durmuş’ın nikah sırasındaki yanlış sorularını belediyenin nikah görevlisi Rıfat Akan’ın düzelttiği görüldü.

Müftü, Mehmet Emin Sevim ile Özlem Sevim çiftinin nikahını kıydıktan sonra kendisinin sekiz çocuğu olduğunu belirterek çiftten beş çocuk yapmaları tavsiyesinde bulundu.

‘Kanun neyse o’

İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, daha önce dini nikah kıydığını belirterek, ilk kez resmi nikah kıymanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Durmuş şunları kaydetti: “İlk kez resmi bir nikah kıydık. Bu akşam, daha önce nikahları kıyılmış 30 çiftimizin resmi nikahını kıydık. Eskiden gece yarısında gelip bizi evden alırlardı ‘Gelin nikahımızı kılın’ diye. Gidip kılıyorduk ama dini nikahı kıyabiliyorduk. Herkesin küçük yaştaki çocukların evlilikleri artar diye endişesi vardı. Biz de evlendirme memurları gibi artık yasaların bize verdiği yasa ölçüsünde nikah kıyacağız. Yani yasada belirtilen yaş neyse biz de o yaştan daha küçük çocukların nikahını asla kıyamayız. Yasadışı bir nikahı kılmamız mümkün değil. Diyanet’in bize verdiği yetkiler ölçüsünde resmi olarak nikahları kıyacağız.”

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