İlk macerası 13 hafta sürdü: Sakaryaspor’da teknik direktör Tuncay Şanlı’nın görevine son verildi

Spor Toto 3’üncü Lig 3’üncü grup ekiplerinden Sakaryaspor, teknik sorumlu Tuncay Şanlı ve yardımcısı Mehmet Aurelio ile yolları ayırdı.



Futbolcu olarak ilk profesyonel sözleşmeye imza attığı yeşil-siyahlı kulüp tarafından ligin sekizinci haftasında göreve getirilen Şanlı, 13 maçta altı galibiyet, dört beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Ligde dördüncü sırada yer alan Sakaryaspor’la lider arasında 11 puan fark bulunuyor.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki teknik direktörle karşılık anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

‘Futbola devam edecektim ama…’

Sakaryaspor’a 28 Ekim 2016’da imza atan Şanlı, “Hiç aklımda yoktu, zaten oynayacaktım ben devam edecektim futbola, teklifler de gelmişti. Ama bir anda buradayım. Futbol sizi bazen başka bir yerlere götürebiliyor. Futbola başladığım yerden bir daha teknik direktör olarak başladım. Bu yolda tekrar hayallerime doğru gidebilirim” demişti.