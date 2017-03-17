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İlk maç 13 Nisan’da Fransa’da: Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselen Beşiktaş’ın rakibi Lyon oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakos’u eleyerek çeyrek finale yükselen Beşiktaş’ın bu turdaki rakibi Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon oldu.

Beşiktaş’la Lyon arasında ilk maç 13 Nisan’da Lyon’da, rövanş ise 20 Nisan’da Vodafoen Arena’da oynanacak. Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumu nedeniyle Süper Lig maçı oynanmayacağından Beşiktaş çeyrek final maçları arasında başka maç yapmayacak.

İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi sonucunda Avrupa ligi çeyrek final eşleşmeleri şöyle;

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