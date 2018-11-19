İlk konuşma: Suudi kral Kaşıkçı cinayetine değinmedi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, konuşmasında gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine değinmedi.

Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından ilk kez kamuoyu önünde konuşan Suudi kral, Kaşıkçı cinayetinden tek kelime de olsa söz etmedi.

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Kaşıkçı’nın öldürülme emrinin üst düzey Suudi yöneticiler tarafından verildiği iddia ediliyor.

Ancak Suudi yargısının görevini yerine getirmesinden onur duyduğunu dile getiren Kral Selman, “Suudi Arabistan İslam yasalarını uygulamaktan sapmayacak” dedi.

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Suudi kral bunun yerine petrol ihracatı, Yemen’de siyasi çözüm ve Filistin meselesinden bahsetti.

Muhalif Suudi gazeteci Kaşıkçı 2 Ekim’de girdiği İstanbul’daki başkonsoloslukta öldürülmüştü. İstanbul Başsavcılığı, Kaşıkçı’nın başkonsolosluk binasına girdikten sonra boğularak öldürüldüğünü ve ardından cesedinin parçalara ayrıldığını açıklamıştı. Ancak Kaşıkçı’nın cesedinin yeri bilinmiyor.

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