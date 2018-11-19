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Yaramazlara biraz batar!

İlk konuşma: Suudi kral Kaşıkçı cinayetine değinmedi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, konuşmasında gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine değinmedi.

Fotoğraf: Reuters

Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından ilk kez kamuoyu önünde konuşan Suudi kral, Kaşıkçı cinayetinden tek kelime de olsa söz etmedi.

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Kaşıkçı’nın öldürülme emrinin üst düzey Suudi yöneticiler tarafından verildiği iddia ediliyor.

Ancak Suudi yargısının görevini yerine getirmesinden onur duyduğunu dile getiren Kral Selman, “Suudi Arabistan İslam yasalarını uygulamaktan sapmayacak” dedi.

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Suudi kral bunun yerine petrol ihracatı, Yemen’de siyasi çözüm ve Filistin meselesinden bahsetti.

Muhalif Suudi gazeteci Kaşıkçı 2 Ekim’de girdiği İstanbul’daki başkonsoloslukta öldürülmüştü. İstanbul Başsavcılığı, Kaşıkçı’nın başkonsolosluk binasına girdikten sonra boğularak öldürüldüğünü ve ardından cesedinin parçalara ayrıldığını açıklamıştı. Ancak Kaşıkçı’nın cesedinin yeri bilinmiyor.

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