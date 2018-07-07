İlk kez yapılacaktı: Adana’da Onur Yürüyüşü yasaklandı

Adana’da ilk kez düzenlenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü valilik tarafından ‘halkı kin ve nefrete düşürmek’ gerekçesiyle yasaklandı.

Adana valiliği yasakla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Açık alanda yapılacak olan etkinliğin, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımınsa farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği, ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü gruplara yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönündeki istihbari bilgiler göz önünde bulunduğundan, yapılmak istenen etkinliğin, organizasyona katılacak grup ve şahıslara yönelik olarak bir takım toplumsal duyarlıklar olabileceğinden dolayı bahse konu etkinliğinin yapılmasının uygun olmayacağı.”