İlk kez ortaya çıktı: Covid-19 sonrası T hücre bağışıklığı altı ay sürüyor

Britanya’da yapılan bir araştırma, Covid-19’a karşı geliştirilen T hücre bağışıklığının yetişkinlerde altı aya kadar devam ettiğini ortaya koydu.

Fotoğraf: Unsplash

Hastalığı semptomlu olarak geçirenlerde T hücre seviyesinin önemli ölçüde daha yüksek olduğu görüldü.

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Elde edilen verilerin ışığında bilim dünyası Covid-19’a yakalananların tekrar hastalanmaya karşı bir koruma kazanıp kazanmadığı ya da ne kadar süreyle korunduğu sorularına yanıt bulmaya çalışacak.

Çalışma için mart-nisan aylarında virüs bulaşan ve hastaneye kaldırılmadan iyileşen 100 sağlık çalışanlarının verilerine bakıldı.

Araştırma Birleşik Krallık Corona Virüsü Bağışıklı

Konsorsiyumu tarafından yapıldı.

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Araştırmanın yazarları hafif ve asemptomatik hastalarda altı ay sonra T hücre seviyelerine dair veri sağlayan çalışmanın bir ilk olduğunu belirtti.

Araştırmacılar altı ay boyunca izlenen hastaların hepsinde tespit edilebilir seviylerde T hücrelere rastladı. Semptom görülenlerde bu seviyenin yüzde 50’nin üzerinde olduğu gözlemlendi.

Araştırmanın yazarlarından Birmingham Üniversitesi’nden profesör Paul Moss T hücreleri daha uzun süre kaldığından, hücresel bağışıklığı daha iyi anlamak için daha geniş bir hasta grubunun daha uzun sürelerde takip edilebileceğini belirtti.

Çalışma genel olarak T hücere bağışıklığının antikor antikorlardan daha uzun sürebileceğini gösterdi.

Moss verilerin güven verdiğini ve umut vadettiğini belirtse de bunun insanların yeniden enfekte olamayacağı anlamına gelmediğinin altını çizdi.

T hücreleri de antikorlar gibi ‘corona’ya karşı vücudun geliştirdiği bir bağışıklık tepkisi

T hücreleri tespiti ve üzerinde çalışması daha zor olduğundan bağışıklık meselesinde neredeyse bütün ilgi antikorlara kayıyor.