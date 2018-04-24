İlk kez ‘İYİ Parti’ diyen Erdoğan’dan Gül’ün adaylığına: Garip senaryo

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin İYİ Parti’ye 15 milletvekili vererek TBMM’de grup kurmasını sağlamasına tepki gösterirken, 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün aday olma ihtimaliyle ilgili “Garip senaryo” ifadesini kullandı.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na hitaben şöyle dedi: ‘“15 tane adamını gönderdin sen sözde İYİ Parti’ye. Peki bu 15 tane adamın senin sözde İYİ Parti’yi kabul etti mi? Kabul etmedi. Niye? Dün baktım ki sözde İYİ Parti’nin koltuklarında 15 adamın yok. Hala CHP koltuklarında duruyorlar. Niye gitmediler? Demek ki gönderdiğin yeri beğenmediler. Demek ki ikna edemedin. Ve bundan sonra senaryo nasıl çalışacak bilemiyorum. Her şey olabilir onu da söyleyeyim. Ama böyle bir fırsatı sözde İYİ Parti değerlendirmiş oldu.”

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Erdoğan böylece kurulduğundan beri görmezden gelmeyi tercih ettiği İYİ Parti’nin adını başına ‘sözde‘ ifadesini kullanarak telaffuz etmiş oldu.

Erdoğan, Saadet Partisi’nin hafta sonu bir sonuca bağlanacağını söylediği Abdullah Gül’ün adaylık ihtimali için de şöyle konuştu: “En güzeli şu, şu anda çok garip bir senaryo ortada piyasada. Hafta sonuna kadar bakalım nasıl oynanacak. Bizim böyle bir sıkıntımız hamd olsun yok”

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Kılıçdaroğlu’na bir an önce cumhurbaşkanı adayı olması konusunda tekrar çağrı yapan cumhurbaşkanı, “Tek gayesi Erdoğan düşmanlığı olan bir ittifak kuruluyor. Yeni dönem daha fazla demokrasi, daha güçlü hukuk dönemi olacak. Yeni dönem daha fazla refah dönemi olacaktır. Yeni dönem kalıcı huzur dönemi olacaktır. Yeni dönem yürütmenin daha etkin, yasamanın daha itibarlı, yargının daha bağımsız olduğu bir dönem olacaktır” dedi.