İlk kez: Erdoğan’ın uçağı yapımı süren 3’üncü havalimanına indi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ı taşıyan ‘TC-ANK’ adlı uçak, İstanbul’da Kuzey Ormanları’nı büyük ölçüde tahrip eden 3’üncü havalimanına ilk inişi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Gaziantep’te düzenlendiği mitingde, “Seçimin hemen ardından sınırlarımıza yakın yerlerden başlayarak tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Ama bunun için önce 24 Haziran’ı sağ salim geçirmemiz gerekiyor. Bundan sonra işimiz inşallah daha kolay. Yeterki kendi içimizde bir kazaya meydan vermeyelim” dedi.

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Erdoğan, Gaziantep mitingi sonrasında Gaziantep Havalimanı’ndan havalandı. Uçak, 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki birinci piste saat 20.30’da indi.

İnişin gerçekleşmesinin ardından uçakta açıklama yapan Erdoğan, “Daha önce de duyurduğumuz gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte resmi açılışını yapacağız. Bu akşamki hem bir denetleme hem de buradan bir ortak yayına girmenin şu anda gayretiyle bu adımı attık. Tüm konsorsiyum mensuplarına, mimarından mühendisine kadar emeği geçenlerin hepsini tebrik ediyorum. Gerçekten pistiyle ışıklandırmasıyla muhteşem bir esere sahip olduk, sahip oluyoruz. Milletimiz için, ülkemiz için, tüm insanlık için havalimanımız hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum” dedi.

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Erdoğan’ın uçağının meydana inmesinin ardından geleneksel olarak su takısıyla karşılanma yapıldı. Çalışanlar ve Türk Hava Yolları personeli tarafından hilal şekli oluşturuldu. Erdoğan çalışanlara Gaziantep’ten getirilen baklavaları ikram etti.

Tüm etapların tamamlanmasıyla yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak havalimanı, günde 3 bin 500 uçağa hizmet verme ve aynı anda havalimanında 454 uçak park kapasitesine sahip.