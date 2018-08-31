İlk kez: Akşener kurmaylarıyla ‘Ak Saray’daki 30 Ağustos resepsiyonuna katıldı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, ‘Ak Saray’da düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonuna kurmaylarıyla katıldı.

Partiye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ’ın haberine göre, Anıtkabir’deki törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

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Anıtkabir’dekli resmi törende İyi Parti Lideri Akşener ‘Meclis’te grubu olan parti genel başkanı’ sıfatıyla ilk kez protokolde yer aldı.

Akşener ayrıca, ‘Ak Saray’da düzenlenen resepsiyona da ilk kez kurmaylarıyla beraber katıldı.