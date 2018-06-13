İlk karar: UBER sürücüsüne bıçak çekip ‘Öldüreceğim’ diyen taksiciye 10 ay hapis

UBER sürücüleri ile taksiciler arasındaki kavgalar nedeniyle açılan 20’ye yakın davada ilk karar çıktı. Mahkeme, UBER sürücüsüne bıçak çekerek yolunu kesen taksiciye 10 ay hapis cezası verdi.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya konu olay 1 Ekim 2017 gecesi yaşandı.

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Ürdünlü bir kadın, uygulama üzerinden UBER aracı çağırdı. 22 yaşındaki sürücü Umut Gültekin, Ürdünlü M. İ. M’yı Karaköy’den alarak Gültepe’ye doğru yola çıktı. UBER aracı, Ürdünlü yolcunun evinin sokağına gelindiğinde, 37 yaşındaki İsa Karadağ’ın kullandığı ticari taksiyle karşı karşıya geldi.

Taraflar arasında, kısa süreli ‘yol verme’ tartışması yaşandı. İki araç farklı yönlerde yol aldıktan kısa süre sonra, ticari taksi, UBER aracının hemen arkasında belirdi. UBER sürücüsü bu sırada kaçmaya çalıştı. Kısa bir kovalamaca sonrası UBER aracı durduruldu.

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‘Seni öldüreceğim’

Tanık M. İ. M.’nin ifadesine göre taksi şoförü Karadağ, elindeki bıçakla UBER sürücüsüne “Seni öldüreceğim” dedi. Tanık, Karadağ’ın, elindeki bıçakla UBER aracına da zarar verdiğini belirtti.

Karadağ hakkında, bir yıldan üç yıla kadar hapis istemiyle ‘cebir ve tehdit kullanarak ulaşım aracının alıkonulması’ suçundan dava açıldı. İkincisi önceki gün görülen duruşmada son savunması alınan Karadağ, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Karadağ, elindeki cismin bıçak değil cep telefonu olduğunu öne sürdü.

Bir yıl hapis cezası verdiği Karadağ’ın cezasında indirime giderek 10 aya düşüren mahkeme, cezayı erteledi. Karadağ, denetim süresinde başka bir suç işlerse 10 aylık cezası da infaz edilecek.