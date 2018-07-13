İlk kabinenin ardından: Olağanüstü tehdit durumunda OHAL tekrar hayata geçebilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni kabinenin ilk toplantısından sonra konuştu. Kalın, “Çok çok olağanüstü tehdit ile karşılaşmamız durumunda OHAL tekrar hayata geçebilir” dedi.

Kalın’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

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“Kabine toplantısının en önemli vurgularından bir tanesi, hiçbir hız ve vakit kaybetmeden çalışmalara, hizmetlere devam edilmesi. Türkiye’nin istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme hedefi çerçevesinde atılması gereken adımlar tespit edilmiş durumda.

Özellikle ihracat odaklı büyüme noktasında birtakım yeni adımların da hazırlıkları şu anda yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi tarafından ortaya konulan tüm bakanlıklar arasında koordinasyonun sağlanması için gerekli çalışmalar yapıldı. Bütçe disiplininin sağlanması, enflasyonla mücadele, gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Tüm paydaşlarla istişare halinde belirlenecek orta vadeli bir program önümüzdeki haftalarda hazırlanıp Cumhurbaşkanımıza arz edilecek.

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NATO sonuç bildirgesi, bizim açımızdan memnuniyet verici bir paragraf olmuştur.

Önümüzdeki günlerde de terörle mücadele, seçim sonrası kabinenin atacağı adımlar konusunda çalışmalar devam edecek. Yapılan vaatlerin de çalışması hızlandırılacak.

(Gülen’in iadesi) Arzu ettiğimiz hızda gittiğini söyleyemem, daha hızlı gitmesi gerekiyor. 15 Temmuz’un tüm belgelerini ABD yetkilileriyle paylaştık. Biz gerekli belge ve bilgileri sunduk. Biz ucu açık bir süreçten yana değiliz. Sonuç odaklı bir sürecin hayata geçirilmesini istiyoruz.

Haftada ya da 15 günde bir gerçekleşecek kabine toplantıları yanında daha dar, ilgili bakanların katıldığı toplantılar da yapılacak. Şu an itibariyle 9 tane politika kurulu inşa edildi. Bu kurullar çalışmaları yapacaklar.

Yunan hukuk sistemi içinde 8 darbeci askerin adım adım salıverilmeye doğru gittiğini müşahede ediyoruz. Bu bizim için endişe verici.

OHAL’in uzatılmaması konusunda Cumhurbaşkanımızın bir beyanı olmuştu. Terörle mücadelede bir zaafa yol açabilir şeklinde kimsenin bir düşüncesi olmasın. Bu mücadele kararla devam edecek. Çok çok olağanüstü tehdit ile karşılaşmamız durumunda OHAL tekrar hayata geçebilir.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ‘son başbakan’ Binali Yıldırım, 18 Temmuz’da süresi dolan OHAL’in biteceğini açıklamıştı.