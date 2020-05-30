İlk insanlı uzay mekiği denemesine hazırlanan SpaceX’in başka tesiste roketi patladı

Çarşamba günü uygunsuz hava koşulları yüzünden yapılamayan SpaceX’in ‘Crew Dragon’ isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi, bugün Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden ABD doğu saati ile 15:22’de, Türkiye saatiyle 22:22’de yapılacak.

Fotoğraf: Reuters

NASA’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “30 Mayıs Cumartesi günü Crew Dragon misyonunun lansman girişimini planlamaya devam ediyoruz. Hava şartlarında iyileşme gözlemlense de ekiplerimiz fırlatma rotasındaki hava durumunu izlemeye devam ediyor” ifadesine yer verildi.

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Uzay ajansı, paylaştığı videolu bilgilendirmede ise Doug Hurley (53) ve Bob Behnken (49) isimli astronotların daha önce iki defa uzay uçuşu yaptığını ancak ilk defa bir arada, ABD topraklarından ve ticari bir firma ile uzay yolculuğuna çıkacaklarını belirtti.

27 Mayıs’ta uçuşa dakikalar kala, test uçuşunu hava şartlarının elverişsiz olduğu gerekçesi ile ertelediğini duyuran NASA yetkilileri, bir sonraki uçuşun cumartesi gerçekleşeceğini bildirmişti.

Maliyetten kurtulmuş olacak

İnsanlı uçuş denemesinin başarılı olması durumunda, NASA, alçak dünya yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot göndermek için her seferinde Rusya’ya koltuk başına ödediği yaklaşık 85 milyon dolarlık masraftan da kurtulmuş olacak.

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NASA, 2011 yılından bu yana mürettebatlı uçuş projesini askıya almasından dolayı her seferinde astronotlarını uzay istasyonuna taşımak için Rusya’ya ait Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu.

NASA’dan 3 milyar dolar destek

İnsanlı uçuş projesi için NASA’dan 3 milyar doların üzerinde bir bütçe alan SpaceX’in bugün yapılacak test uçuşunun başarılı olması durumunda uzay endüstrisini için atılacak diğer adımları cesaretlendireceği öngörülüyor.

İş adamı Elon Musk’ın sahibi olduğu Kaliforniya merkezli SpaceX firması, son altı yılını Crew Dragon kapsülünü inşa etmek ve test etmek için harcadı.

Şirket, yıllardır uzay istasyonuna birçok defa malzeme taşımak için seferler düzenledi. Bugün, ”SpaceX Demo-2” isimli test uçuşunda Uluslararası Uzay İstasyonu’na yapılacak yolculukta ise ilk defa içinde mürettebatı olan bir uzay mekiğinin alçak yörüngeye ulaştırılması denenmiş olacak.

Deneme öncesi patlama

Fotoğraf: Reuters

SpaceX’in Ay’a ve Mars’a koloni kurmak için geliştirdiği devasa roketi ‘Starship’ ise, dün test sırasında büyük bir patlamayla infilak etti. SpaceX’in SN4 isimli roketinde yaşanan patlamanın sebebi halen bilinmiyor.

Prototype of SpaceX’s heavy-lift rocket, Starship, explodes during ground tests in south Texas. https://t.co/HEhnHwGlFy pic.twitter.com/c7wKyXoAWh — Breaking Aviation News (@breakingavnews) May 29, 2020

Canlı olarak yayınlanan test aşaması, korkutucu görüntülere sahne olurken, Starship’in son prototipi olan SN4, normal şartlarda önümüzdeki hafta ilk kez fırlatılacaktı.

SpaceX’i Starship SN4 prototipi 50 metre uzunluğa sahip bir roket. Normal roketlere göre enine de daha geniş olan roket, yüksek yakıt depolama kapasitesiyle tek seferde 100 kadar kişiyi uzaya taşıyabilecek. Roketin, nihai hedefi ise insanları Mars’a taşımak olacak.