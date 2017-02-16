‘İlk ikideki takımlar ilk maçta eşleşmemeli’: Kupada ilk yarı finalistler Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes oldu

Ankara’da düzenlenen Türkiye Kupası’nda oynanan ilk gün karşılaşmalarının ardından Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes ilk yarı finalistler oldu.

İlk yarı final bileti Karşıyaka’nın

Açılış maçında Pınar Karşıyaka, Yeşilgiresun Belediye’yi 85-79’luk skorla mağlup etti. Maçın en değerli oyuncusu, Pınar Karşıyaka’dan 26 sayı, üç ribaunt ve beş asistle oynayan Mike Green seçildi.

Yeşil-kırmızılı ekipte Covan Brown 21 sayı, iki ribaunt ve 5 asist, Mike Green 26 sayı, üç ribaunt, beş asist ve Muhammed Baygül de 16 sayı, altı ribaunt ve üç asistle oynadı.

Dev eşleşmede gülen taraf Anadolu Efes

Günün ikinci çeyrek final mücadelesinde Anadolu Efes, Fenerbahçe’yi 82-74 yendi. Anadolu Efes’te 18 sayı, iki ribaunt ve altı asistle oynayan Thomas Heurtel maçın en değerli oyuncusu seçilirken, Bryant Dunston 12 sayı, dokuz ribaunt, Cedi Osman da 11 sayı, yedi ribauntla oynadı.

Fenerbahçe’de ise Ekpe Udoh 14 sayı, sekiz ribaunt, Jan Vesely 13 sayı dört ribaunt, iki asist ve Bogdan Bogdanovic de 12 sayı, beş ribaunt, sekiz asistle maçı tamamladı.

‘İlk ikideki takımlar ilk maçta eşleşmemeli’

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, ligde ilk iki sırada yer alan takımların kupada ilk maçta eşleşmemesi gerektiğini savunan Anadolu Efes başantrenörü Velimir Perasovic, şunları söyledi: “Sezon başından bu yana ilk kez Fenerbahçe’yi yendik ki bu galibiyet bizim için önemliydi. Bugün maçın kilit noktası hücum ribauntlarıydı. Bu sayede avantaj elde ettik. Ligin ilk iki sıralamasında olan takımların ilk maçta eşleşmemesi gerektiğini düşünüyorum. Diğer ülkelerde farklı düzenlemeler olabilir. Belki de bu daha iyidir. Bu sadece benim fikrim.”

‘Eleme maçı gibi oynamadık’

Baın toplantısında sözlerine Anadolu Efes’i kutlayarak başlayan Fenerbahçe başantrenörü Zeljko Obradovic ise şöyle konuştu: “Kesinlikle kazanmayı hak ettiler. Bizden daha enerji ve sabırla oynamalarının yanı sıra maçın birçok alanında daha iyiydiler. Aslında maçın kaderi ikinci yarının başında belliydi. Hücum açısından çok kötü kararlar aldık, savunma açısından da konsantrasyonumuz kötüydü. Kesinlikle bir eleme maçı gibi oynamadık ve bazen bu şekilde olabiliyor.”

Organizasyonun ikinci gününde oynanacak Beşiktaş Sompo Japan-Banvit ve Galatasaray Odeabank-Darüşşafaka Doğuş maçlarıyla yarı finale yükselecek diğer iki takım belli olacak.