İlk görseliyle: Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi ‘Ahlat Ağacı’ Cannes programında

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Cannes Film Festivali’nin 2018 programında yer almayan filmlerden, Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Ahlat Ağacı’ programa alındı.

Ceylan’ın ‘Uzak’, ‘İklimler’, ‘Üç Maymun’, ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’ ve ‘Kış Uykusu’ filmleriyle Cannes’da ödülleri bulunuyor.

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Filmloverss’ın haberine göre, uzun yılların ardından köyüne dönen bir yazarın babasının borçları altında ezilmesini konu edinecek film, baba-oğul ve aile ilişkilerine odaklanacak. Murat Cemcir‘in başrolde yer aldığını bildiğimiz filmde Cemcir’e Doğu Demirkol, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Tamer Levent, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer ve Ercüment Balakoğlu‘nun eşlik ettiği söyleniyor. Senaryosunu da Nuri Bilge Ceylan’ın yazdığı filmin görüntü yönetmenliğini ise Ceylan’ın pek çok filminde birlikte çalıştığı Gökhan Tiryaki üstleniyor.

Dünya prömiyerini Cannes’da yapacak filmin Türkiye’deki vizyon tarihi muhtemelen filmin festival yolculuğuna göre şekillenecek. Fransa’daki hakları Memento Films tarafından alınan filmin Fransa’da 15 Ağustos’ta vizyona girmesi bekleniyor. Cannes’dan gelecek tepkilere göre filmin ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ kategorisinde Oscar adaylığı da düşünülerek bu tarihin seçildiği tahmin ediliyor.

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Türkiye için ise henüz netleşen bir vizyon tarihi olmasa da Fransa ile aynı anda vizyona gireceğini öngörülüyor.

‘Ahlat Ağacı’yla birlikte yönetmen Terry Gilliam’ın ‘The Man Who Killed Don Quixote’u, Sergey Dvortsevoy’un yeni uzun metrajı ‘Ayka’ ve Yann Gonzalez’in ‘Un Couteau Dans Le Cœur’ da programa eklenen filmler arasında.

Kevin Macdonald’ın efsanevi müzisyen Whitney Houston’ın hayatını konu eden belgeseli ‘Whitney’, Ramin Bahrani’nin Ray Bradbury’nin aynı isimli romanından uyarladığı ‘Fahrenheit 451’ ve Arjantinli yönetmen Alejandro Fadel’in ‘Muere, Monstruo, Muere’ filmleri de programa eklendi.