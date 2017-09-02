Türkiye, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket2017) D grubundaki ikinci maçında Büyük Britanya’yı 84-70 mağlup etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleye Kenan Sipahi, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Barış Hersek ve Semih Erden beşiyle başlayan Türkiye ilk çeyreği 23-18, devreyi de 13 sayı farkla 49-36 önde tamamladı.

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Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Türkiye, final periyoduna 10 sayı farkla 64-54 önde girdi.

Son çeyreğin başında fark beş sayıya inse de Semih Erden ve Cedi Osman’ın basketiyle rakibinin serisine son veren Türkiye, mücadeleden de 14 sayı farkla 84-70 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılarda 24 sayıyla oynayan Melih mahmutoğlu en skorer isim olurken, Semih Erden 19, Cedi Osman ise 11 sayı üretti.

Türkiye, turnuvadaki üçüncü maçında 4 Eylül Pazartesi günü saat 21:00’de Sırbistan’la karşılaşacak.