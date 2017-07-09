İlk fatura: ‘Sahte öğretmen’e 11 yılda 330 bin lira ödenmiş

Çeşitli kentlerde 19 yıl sahte diplomayla öğremenlik yapan kişiye 11 yılda 330 bin lira maaş ödendiği ortaya çıktı. Mahkeme şimdi geri kalan sekiz yılı hesaplıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Trabzon’da 2005’te ‘yılın öğretmeni’ seçilen Rukiye G.S.’den, diplomasını yeniden göndermesini istemişti.

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Belgeyi inceleyen Dernekpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü evrakın sahte olduğunu belirlemişti.

En az 330 bin lira

Habertürk’ten Enis Yıldırım’ın haberine göre Trabzon 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, öğretmenin aldığı maaşların belirlenmesi için Trabzon ve Erzurum’a yazı gönderdi.

Trabzon’un Dernekpazarı kaymakamlığı, kentte 11 yıl görev yapan öğretmene maaş ve diğer ücretler dahil 330 bin 578 lira ödendiğini mahkemeye bildirdi. Öğretmen kentte 11 yıl görev yapmıştı.

Sırada Erzurum’un Çat kaymakamlığı var.

Habertürk, öğretmenden devletten aldığı ücretlerin faiziyle isteneceğini yazdı.

Faksla ortaya çıkmış

Rukiye G.S.’nin sahte öğretmen olduğunun faksla ortaya çıktığı öğrenildi.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduğunu söyleyen Rukiye G.S., belge istenince Ankara’daki kardeşinden Trabzon’da görev yaptığı ilçedeki PTT şubesine faks çekmesini istedi.

Trabzon’daki milli eğitim şube müdürü de PTT şubesinden yaptığı araştırma üzerine belgenin önce Ankara’ya gönderildiğini, sonra tekrar aynı şubeye faks çekildiğini tespit etti.