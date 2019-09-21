İlk eşini öldürüp 16 yıl yattı; ikinci eşini de katletti: Atla kaçarken jandarmaya yakalandı

Kocaeli’de beş yıl önce eşini baltayla öldürüp kaçan Abdülhadi Hakan (69), Van’ın Muradiye ilçesinde atla kaçmaya çalışırken yakalandı.

DHA’nın haberine göre Hakan, 1990’da, Muradiye’de ilk eşini öldürdü. 16 yıl hapis yatan Hakan cezaevinden çıktıktan sonra evlendiği ikinci eşi Ayşe Hakan’ı (27) da 2014’te Kocaeli’de baltayla öldürdü.

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Hakan’ın Muradiye ilçesinde olduğu ihbarı üzerine hareket geçen Van Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Hakan, boş arazide atıyla kaçmaya çalışırken yakanladı.

Hakan’ın üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 22 mermi ve atın eyer bölümünde kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi.