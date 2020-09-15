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Yaramazlara biraz batar!

İlk e-duruşma yapıldı: Taraf avukatı video konferansla bürosundan bağlandı

Türkiye’de avukatların bulundukları yerlerden duruşmaya video konferansla katılmalarını sağlayan ‘e-duruşma’ uygulaması, Ankara Batı Adliyesi 1. Tüketici Mahkemesi’nde görülen duruşmayla başladı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan e-duruşma’nın ilkinde, taraf avukatı duruşmaya, elektronik imza yöntemiyle kimliğini doğruladıktan sonra bürosundan bağlandı.

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Mahkeme salonuna kurulan ekranda, avukat ve salonun görüntüsü yer aldı. 

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen e-duruşma sistemiyle avukatlar, farklı şehirlerdeki duruşmalara o kente gitmeden katılabilecek.

Avukatlar, ‘Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) avukat portalı’ üzerinden ‘duruşma sorgula’ menüsünden sorgulama yaptıktan sonra duruşmadan 24 saat öncesine kadar gerekçesini de yazarak ilgili mahkemeye e-duruşma talebi gönderecek.

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Hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesinden sonra duruşmaya portal üzerinden katılabilecek. Avukatlar, uygulama aracılığıyla bağlandıkları duruşmalarda cübbe giymek zorunda.

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