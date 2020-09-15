İlk e-duruşma yapıldı: Taraf avukatı video konferansla bürosundan bağlandı

Türkiye’de avukatların bulundukları yerlerden duruşmaya video konferansla katılmalarını sağlayan ‘e-duruşma’ uygulaması, Ankara Batı Adliyesi 1. Tüketici Mahkemesi’nde görülen duruşmayla başladı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan e-duruşma’nın ilkinde, taraf avukatı duruşmaya, elektronik imza yöntemiyle kimliğini doğruladıktan sonra bürosundan bağlandı.

Reklam

Mahkeme salonuna kurulan ekranda, avukat ve salonun görüntüsü yer aldı.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen e-duruşma sistemiyle avukatlar, farklı şehirlerdeki duruşmalara o kente gitmeden katılabilecek.

Avukatlar, ‘Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) avukat portalı’ üzerinden ‘duruşma sorgula’ menüsünden sorgulama yaptıktan sonra duruşmadan 24 saat öncesine kadar gerekçesini de yazarak ilgili mahkemeye e-duruşma talebi gönderecek.

Reklam

Hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesinden sonra duruşmaya portal üzerinden katılabilecek. Avukatlar, uygulama aracılığıyla bağlandıkları duruşmalarda cübbe giymek zorunda.