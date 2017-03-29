İlk duruşma 6 Nisan’da: Berkin Elvan davasına Taksim Dayanışması’ndan çağrı

RIFAT DOĞAN

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Taksim Dayanışması, Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeği sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili davanın 6 Nisan’da görülecek ilk duruşmasına çağrıda bulundu.

İstanbul Okmeydanı’nda 16 Haziran 2013 yılında gaz fişeğiyle vurulup 269 gün yoğun bakımdan kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, polis memuru F.D. hakkında ‘olası kastla öldürme’ suçundan iddianame hazırlanmış, İstanbul 17’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

İlk duruşma 6 Nisan Perşembe saat 09.30’da İstanbul Adliyesi’nde görülecek.

Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’nin Karaköy binasında yapılan basın toplantısına anne Gülsüm ve baba Sami Elvan’ın yanı sıra dayısı Kenan Düzen ile Taksim Dayanışması sekreteryasından Akif Burak Atlar ve Mücella Yapıcı ile ailenin avukatları Can Atalay ve Oya Aslan katıldı.

İlk duruşma 6 Nisan’da

Basın açıklamasını Mücella Yapıcı okudu.

“14 yaşında evinin sokağında biber gazı fişeği ile öldürülen Berkin Elvan’ın bütün katilleri ve azmettiricileri yargılanmadan ve hak ettikleri cezalara çarptırılmadan rahat bir uyku uyumayacağız” diyen Yapıcı şöyle devam etti: “Umudumuzun çocuğu Berkin Elvan, dünyaya örnek olan bir dayanışmayla daha yaşanılabilir bir kent, daha fazla özgürlük ve demokrasi taleplerimizin İstanbul’un dört yanına ve ülkenin her iline yayıldığı bir dönemde 16 Haziran 2013 te Okmeydanı’ndaki evinin yakınında hedef gözetilerek atılan biber gazı fişeğinin doğrudan kafasına isabet etmesi sonucu yaralandı. Ağır yaralı olarak hastanede hayata tutunmaya çalıştığı tam 259 gün boyunca milyonlarca insan onunla birlikte ülkede özgürlük ve demokrasinin iyileşmesini, hayat bulmasını’ ekledi. Ne yazık ki Berkinimiz 11 Mart 2014 günü yaşamını yitirdi.”

‘Berkin’in katilleri adilce yargılansın’

Dayanışma, daha önce ifade ettiği taleplerini tekrarlayarak söz konusu talepleri şöyle sıraladı: “Taksim Meydanını gösterilere açın, ülkemizin nadiren kalmış yeşil alanlarını parklarını, ormanlarını ranta dönüştürmekten vazgeçin. Ölümcül silah olan biber gazını yasaklayın (ve ne yazık ki artık biber gazı ile değil, doğrudan ateşli silahlarla masum gençlerin öldürülmesine son verin). Bazıları iktidar-cemaat kavgasında görevden alınmış da olsa Gezi sürecinin vali ve emniyet müdürlerini Gezi’deki ölüm ve yaralanmalardaki sorumluluklarından dolayı yargı önüne çıkarın. Azmettiricilerin yargılanabileceği adımları atın. Ve başta Berkin Elvan olmak üzere yitirdiğimiz tüm canların faillerinin adil bir biçimde yargılanmasını sağlayın.”

Açıklamanın sonuç bölümünde 6 Nisan Perşembe günü saat 09.30’da İstanbul Adliyesi’nde görülecek duruşmaya katılım ve destek çağrısınıda bulunuldu.

‘Önemli bir tarihin arifesindeyiz’

Dayanışma’nın açıklamasından sonra Sami ve Gülsüm Elvan tarafından kaleme alınan açıklama okundu.

Ailenin açıklamasında şöyle dendi: “Milyonlar olup uğurladığımız; bir halkın yalnızca toprağına ve yüreğine değil aynı zamanda azmine ve umuduna emanet ettiğimiz Berkin’imizin katledilmesinin hesabını sormak için önemli bir tarihin arifesindeyiz.”

“Emri ben verdim diyen başta olmak üzere en alttakinden en üsttekine, tüm katillerden hesap sorma mücadelemiz, tüm bu zifiri karanlıktan çıkış için önemlidir” denen açıklama şöyle tamamlandı: “Biz, hem tetiği çeken elin hem de emri verenin hesap vermesi gerektiğini işte bu nedenle unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız… Tüm yurttaşları 6 Nisan 2017’de davayı, davamızı sahiplenmeye çağırıyoruz. Tetiği çekenden de emri verenden de hesap sormak için 6 Nisan 2017’de Çağlayan’da olacağız.”

Sanık polis SEGBİS’le dinlenecek

Ailenin açıklamasından sonra avukat Oya Aslan, bu davanın Elvan ailesinin davası olduğu kadar Türkiye kamuoyunun da davası olduğunu belirterek, davaya sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Avukat Can Atalay da davaya ilişkin detay paylaştığı konuşmasında sanık polis F.D.’nın ilk duruşmaya getirilmeyeceğini SEGBİS sistemiyle dinleneceğini ifade ederek yanlış buldukları bu karara itiraz edeceklerini söyledi.