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İlk defa: Jandarma bandosu, asker cenazesinde marş yerine Itri’nin ‘Tekbir’ini çaldı

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Şırnak’ta PKK’yla çatışmada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden askerin cenaze töreninde, ilk defa cenaze marşı yerine Itri’nin ‘Tekbir’i çalındı.

Fotoğraf: DHA

Bölgede 12 Ağustos’ta PKK’lılarla çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuş Muhammed Meriç, GATA’da tedavi görüyordu. Meriç, dün hayatını kaybetmişti.

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Asker için bugün memleketi Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Meclis başkanı ve Genelkurmay başkanı dahil bakanlar, siyasi parti liderleri ve kuvvet komutanları katıldı.

Asker cenazelerinde Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu bugüne dek cenaze marşı çalıyordu. Ancak Meriç’in cenazesinde ilk defa marş yerine Buhurizade Mustafa Itri’nin ‘Tekbir’ adlı eseri çalındı.

Askerin cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

Şırnak’ta PKK’lılarla çatışmada yaralanan asker hayatını kaybetti


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