İlk çeyrekte yerli turist sayısı ve harcamalarında kayda değer düşüş

Bu yılık ilk üç ayında hem yurt içinde seyahate çıkan kişi sayısı hem de yapılan harcama, geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldı.

Fotoğraf: AA

TÜİK’in verilerine göre, Ocak-Mart 2020 döneminde yurt içinde ikamet eden 6 milyon 781 bin kişi seyahate çıktı. Seyahat sayısı ise 7 milyon 958 bin olarak kayda geçti.

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Grafikler: TÜİK

Ocak-Mart 2019’da seyahat eden kişi sayısı 10 milyon 932 bin, seyahat sayısı ise 14 milyon 94 bindi. Buna göre, bir yılda seyahat eden kişi sayısı yüzde 38, seyahat sayısı ise yüzde 43.5 azaldı.

Bir seyahate 510 lira

Yerli turistler, bu yılın ilk üç ayındaki seyahatlerinde 4 milyar 61 milyon 93 lira harcadı. Geçen yıl 6 milyar 984 milyon 25 bin lira harcanmıştı. Seyahat harcamaları da bir yılda yüzde 41.9 düşmüş oldu. Bu yıl seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 510 TL oldu. Geçen yıl ortalama harcanan para 496 liraydı.

10 kişiden biri tatile gitmiş

Seyahate çıkış amaçlarında ilk sırada yüzde 74.7’yle yakınları ziyaret yer alırken, ikinci sırada yüzde 11.4’le gezi, eğlence, tatil; üçüncü sırada yüzde 7.4’le sağlık yer aldı.

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Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 61 milyon 98 bin geceleme sayısıyla en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı.