İlk büyük kopuş: MHP’den istifa eden 410 kişi Akşener’in partisine katılıyor

MHP Gölcük İlçe Başkanlığı’ndan istifa eden 410 partilinin, MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’in partisine geçeceği bildirildi.

Habertürk’ün haberine göre, 1100 üyeli başkanlıktan 410 kişi parti genel merkezin politikalarını göstererek istifa etti.

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İstifa edenlerin arasında partinin merkez karar ve yönetim kurul (MKYK) eski üyesi Adnan Özdere, eski ilçe başkanları, eski belediye ve meclis üyeleri yer alıyor.

Partililere, istifa dilekçeleri ilçedeki Koray Aydın Parkı’nda dün akşam dağıtıldı.

Akşener’in partisine

MHP’nin eski MYK üyesi Adnan Özdere, Akşener’in kuracağı yeni partide bulunacaklarını belirterek, “Bu partide artık eskisi gibi sağcı, solcu yok. Merkez bir parti olacak. Aynı ideal için bir arada olacağız. MHP’nin başka mecralarını sürüklendiğini gördüğümüz için şimdi başka bir partiye geçiyoruz” dedi.

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü de “MHP’nin kurumsal yapısıyla ters düşenlerin zaten bizde işi yok. Bizim de onlarla işimiz yok. Onlardan da hiçbir beklentimiz yok. Allah yollarını açık etsin. İsteyen istediği yere gidebilir” değerlendirmesinde bulundu.