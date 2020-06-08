İlk beş ayda otomotiv üretimi ve ihracatı azaldı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), bu yılın ilk beş ayındaki otomotiv üretiminin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azaldığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, bu yılın ilk beş ayında traktör üretimi hariç toplam otomotiv üretimi 415 bin 454 adet, toplam otomotiv ihracatı ise adet bazında yüzde 38 azalarak 331 bin 391 oldu.

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Mayıs ayında toplam otomotiv üretimi 63 bin 145 adet olarak gerçekleşti. Nisan ayı ise toplamda 11 bin 164 adetle kapanmıştı.

Otomotiv sanayisinde ocak-mayıs dönemi kapasite kullanım oranı yüzde 50 seviyesinde kayda geçti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil ve hafif ticari araç) yüzde 51, ağır ticari araçlarda yüzde 32, traktörde ise yüzde 33 oldu.

İhracat azaldı

Yılın ilk beş aylık döneminde toplam ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 38 azalarak 331 bin 391 oldu. Otomobil ihracatı yüzde 35 azalarak 232 bin 781 adet olurken, ticari araç ihracatı ise yüzde 46 azaldı.

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Bu yılın ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 33, avro bazında ise gecçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 azaldı.

Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 8.9 milyar dolar oldu.