İlk altı ayda metrobüsteki yolcu sayısı: 142 milyon

Metrobüsü bu sene 142 milyon 349 bin 777 yolcu kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) verilerine göre, İstanbul’da Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında 44 istasyonuyla, 52 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren metrobüsü bu yılın ilk altı ayı 142 milyon 349 bin 777 kişi kullandı.

Reklam

Rakamlar 2017’nin aynı dönemine göre 4 milyon 148 bin 664 arttı.

Bu yılın ilk altı ayındaki yolcu sayısında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3’lük bir artış görüldü. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre en büyük artış ise yüzde 8.50 ile ocak ayında oldu. Onu yüzde 5.54 ile nisan ve yüzde 3.16 ile haziran ayları izledi. Yolcu sayısındaki en az artış ise yüzde 0.03 ile mayıs ayında yaşandı.

Reklam

Metrobüsü bu yıl ocak ayında 23 milyon 384 bin 79, şubat ayında 22 milyon 303 bin 61, mart ayında 25 milyon 666 bin 229, nisan ayında 25 milyon 241 bin 627, mayıs ayında 24 milyon 533 bin 116 ve haziran ayında 21 milyon 221 bin 665 kişi kullandı.

2018’in ilk altı ayında günde ortalama 790 bin 832 kişi tarafından kullanılan metrobüs ücretleri durak sayısına göre değişiyor.