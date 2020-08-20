İlk altı ayda e-ticaret 100 milyar liraya yaklaştı

Türkiye’deki e-ticaret hacmi, yılın ilk altı ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 91 milyar 900 milyon liraya ulaştı.

Fotoğraf: Reuters

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açıkladığı verilere göre, 2019’da toplamda e-ticaret hacmi 136 milyar lira olarak kayda geçti.

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Geçen yılın ilk altı ayında e-ticaret hacmi 55 milyar 900 milyon lirayken, bu yılın aynı döneminde 91 milyar 700 milyon liraya yükseldi.

Harcamaların 83.3 milyarı yurt içi, 4.5 milyar lirası da yurt dışından yapıldı.

10 liranın 6’sı karttan

Toplam e-ticaretin 58 milyar lirası (yüzde 63.3) kartlı ödemelerle, 30.1 milyar lirası (yüzde 32.7) havale/EFT yoluyla, 3.4 milyar lirası da (yüzde 4) da kapıda ödeme yöntemiyle gerçekleşti.

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Toplam e-ticaretin yüzde 60’ı üç kentte yapıldı.

İstanbul yüzde 47’yle ilk sırada yer aldı.

Bunu yüzde 8’le Ankara, yüzde 5’le de İzmir izledi.

Ortalama 108 lira

Ortalama sepet tutarı 107 lira 79 kuruş oldu. Tutar, kartlı işlemlerde 178 lira, havalelerde 63 lira, kapıda ödemelerde de 70 liraydı.

E-ticaret harcamalarının yaklaşık yüzde 74’ü peşin, geri kalanı taksitle yapıldı.

Alışveriş yapanların yüzde 37.5’i 25-34, yüzde 22.5’i 35-44, yüzde 18’i 18-24, yüzde 12.5’i da 45-54 yaş grubundaydı.