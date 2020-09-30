İlk ‘alternatif baro’ İstanbul’da kuruldu

Çoklu baro yasasının çıkmasından sonra ilk alternatif baro İstanbul’da kuruldu. Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) verdiği yetkinin ardından kuruluş genel kurulunu yapan İstanbul 2 No’lu Baro, tüzel kişiliğini kazandı.

Fotoğraf: AA

Avukat Gönül Yıldız’ın başkan seçildiği İstanbul 2 No’lu Baro’nun yönetim kurulunda ise Necati Ceylan, Niyazi Paksoy, Cavit Tatlı, Şengül Karslı, Mustafa Ağca, Özcan Dolapçıoğlu, Yasin Şamlı, Perihan Özdemir, Gökhan Taran ve Hatice Akkaya yer alıyor.

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Türkiye’nin 81’inci barosunun kurulduğunu ifade eden Ceylan, Bayburt’ta da baro kurulması için çalışmala yürütüldüğünü dile getirdi.

Ceylan, “81 baro içerisinde üye sayısı açısından İstanbul 2 No’lu Baro, Türkiye’de 10-11’inci sırada yer alıyor. Baromuzda 2 bin 55 üyemiz var. İstanbul’da 49 bini aşkın avukat bulunuyor” dedi.

‘Yeni barolar kurulabilir’

Ekimde yapılacak baro genel kurulu seçim sonuçlarının ardından İstanbul’da üç ve dördüncü baronun da kurulabileceğini belirten Ceylan, şunları söyledi: “Birden fazla baro pratik olarak mesleki dayanışmada olsun, meslek sorunlarının çözümünde olsun, hukuk standartlarının yükseltilmesinde olsun, faydalı olacaktır. Birden fazla baronun mesleğe, adalete, ülkemize de katkıları olacağını düşünüyorum. Çünkü problemlerimiz çok. 49 bin kişinin genel kurulunun statta yapılması lazım. Dünyanın da en kalabalık barolarından biri.”