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İlk adım: ABD, Türkiye’den vize taleplerinde ‘sınırlı hizmet’e başladı

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Reuters Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde ‘ABD’nin Türkiye’den vize taleplerinde sınırlı hizmete başladığını’ duyurdu.

Elçilikten bugün konuyla gönderilen bir mailde söz konusu ifadelerin yer aldığını aktaran Reuters, Ankara’daki ABD elçiliği çalışanın söz konusu haberini doğruladığını aktardı.

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ABD vize bilgi servisinin başvuru sahiplerine gönderdiği mailde şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye’deki ABD misyonu, sınırlı ölçüde vize başvurularını kabul etmeye başlamıştır. ABD’ye seyahat etmek isteyen başvuru sahipleri artık yeniden randevu alabilirler. Ancak, sınırlı sayıda randevu verilebileceğinden normalden daha uzun bir bekleme süresi olabilir. Bazı durumlarda acil randevu alınabilir. Eğer acil bir seyahatiniz söz konusu ise ve istediğiniz tarihe randevu alamıyorsanız, lütfen boş olan en yakın tarihi seçiniz ve ardından acil başvuru için gereken adımları izleyiniz. Acil başvuru talebinde bulunurken lütfen seyahatinizin neden acil olduğunu açıklayınız ve önceki randevunuzun iptal edildiğini belirtiniz.”

Ne olmuştu?

İstanbul başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un ‘FETÖ’ soruşturmasında ‘casusluk’ gerekçesiyle 4 Ekim’de tutuklanmasının ardından ABD, Türkiye’den vize başvurularını askıya almış, Türkiye de Amerikalılar için aynı kararı uygulamaya başlamıştı.

Çözüm için ekim ayının ortalarında ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen’in başkanlığında bir heyet Ankara’ya gelmişti.

Türk diplomatik kaynaklar görüşmelerin olumlu bir ortamda ilerlediğini söylemiş, normale dönülmesi yönünde temasların sürdürülmesine karar verildiğini aktarmıştı. Adli ve güvenlik konularında ortak çalışma komitesi kurulmasında mutabakat sağlandığı belirtilmişti.

ABD’li bir yetkili de Ankara’yla yapılan görüşmelerin verimli geçtiğini söylemişti.

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