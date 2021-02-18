İlişkilerde yeni reddetme terimi: Fauci-ing

ABD’de Covid-19 mücadelesi döneminde yıldızı parlayan Dr. Anthony Fauci, aşk ilişkilerinde kullanılan yeni bir terimin üretilmesini sağladı.
Eski ABD başkanı Donald Trump’ın bilimden uzak görüşlerine karşı çıkmaktan çekinmeyen ve ülkede sağduyunun sesi haline gelen sağlık başdanışmanı Dr. Fauci şimdi de aşkta sağduyunun sembolü oldu.
Soyadından türetilen terim ‘Fauci-ing’ ilk olarak çöpçatanlık uygulaması Plenty of Fish tarafından kullanıldı.
Urban Dictionary’de yerini alan kelime Covid-19 tedbirlerini yeterince ciddiye almayan biriyle sevgili olmayı/görüşmeyi reddetme ya da ilişkiyi bitirme anlamına geliyor.