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Yaramazlara biraz batar!

İlişkilerde yeni reddetme terimi: Fauci-ing

ABD’de Covid-19 mücadelesi döneminde yıldızı parlayan Dr. Anthony Fauci, aşk ilişkilerinde kullanılan yeni bir terimin üretilmesini sağladı.

Fotoğraf: Reuters

Eski ABD başkanı Donald Trump’ın bilimden uzak görüşlerine karşı çıkmaktan çekinmeyen ve ülkede sağduyunun sesi haline gelen sağlık başdanışmanı Dr. Fauci şimdi de aşkta sağduyunun sembolü oldu.

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Soyadından türetilen terim ‘Fauci-ing’ ilk olarak çöpçatanlık uygulaması Plenty of Fish tarafından kullanıldı.

Urban Dictionary’de yerini alan kelime Covid-19 tedbirlerini yeterince ciddiye almayan biriyle sevgili olmayı/görüşmeyi reddetme ya da ilişkiyi bitirme anlamına geliyor.

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