İlişki teklifini reddeden kadını bıçaklayıp müebbet alan adama ‘iyi hal’ indirimi

Kayseri’de, daha önce ilişkisi olduğu S.İ.’yi yeniden ilişki teklifini kabul etmeyince bıçaklayarak yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Prof. Dr. Fuat Duygulu’nun aldığı ömür boyu hapis cezası ‘iyi hal’den yedi yıl altı aya düşürüldü.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Bölümü’nde çalışan Duygulu, bir süredir görüştüğü hasta yakını genç kadını karnından ve kolundan bıçaklayarak yaraladı.



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Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklu yargılanan sanık Duygulu, karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen, Duygulu’nun akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor okundu.

Eski duruşmalarda 25 bin TL borç verdiğini ileri sürdüğü S.İ.’den parasını istediğini, onun ise kendisinden eşinden ayrılması istediğini öne süren Duygulu, son savunmasında, “S.İ., benim iş yerime gelip, rahatsız edip, tehdit ediyordu” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Duygulu’ya, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan önce ömür boyu hapis cezası verdi.

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Sanığın cezası, daha sonra ‘ağır tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimi uygulanarak, yedi yıl altı ay hapse düşürüldü. Fuat Duygulu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.