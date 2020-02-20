Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Ilımlı muhalifler’den İdlib’de Suriye hükümet güçlerine ‘topçu destekli’ saldırı

İdlib’in güneyinde, Suriye hükümet güçlerinin 6 Şubat’ta ele geçirdiği Sarakib kasabası yakınlarındaki askeri noktaların vurulduğu bildirildi. ‘Ilımlı askeri muhalifler’in, bölgedeki Suriye hükümet güçlerine karadan başlattığı harekatta, Sarakib ilçesinin kuzeybatısındaki Neyrab köyüne girdiği ve köyde şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtiliyor.

Fotoğraflar: DHA

Köydeki Suriye hükümet güçleri hedeflerine yönelik topçu atışlarının ardından karadan ilerlemeye başlayan ılımlı askeri muhaliflerin, Suriye hükümetine ait bir tank ve bir de zırhlı personel taşıyıcıyı imha ettiği, bir tankı da ele geçirdiği bildirildi.    

Reklam

Neyrab köyünün, 3 Şubat’ta Suriye hükümet güçlerinin eline geçtiği belirtildi.    

Sarakib kasabası ise Şam ile Halep’i birbirine bağlayan M5 karayolu ile İdlib-Lazkiye-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolunun birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor.

İdlib’de iki asker hayatını kaybetti, beş asker yaralandı

Suriye ordusu, stratejik kasabaya girdi; Türk topçusu Suriye güçlerine ateş açtı

SON HABERLER

Tüketici güven endeksi yüzde 2.7 düşüşle 57.3’e geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubat ayında geçen aya göre yüzde 2.7 düşerek 58.8 düzeyinden 57.3’e geriledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...